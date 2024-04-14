Совбез ООН сообщил о подготовке экстренного заседания касательно Ирана
Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по беспрецедентной ракетной и беспилотной атаке Ирана на Израиль состоится 14 апреля. Об этом пишет Le Monde, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы намерены провести заседание в 16:00 (23:00 по Гринвичу) 14 апреля", - отметили в дипломатическом представительстве Мальты, председательствующей в СБ ООН.
Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан ранее обратился в Совбез с просьбой провести экстренное заседание.
"Иранское нападение является серьезной угрозой глобальному миру и безопасности, и я ожидаю, что Совет будет использовать все средства для принятия конкретных мер против Ирана", - заявил Эрдан.