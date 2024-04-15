Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Днепре – ОВА

В ночь на 15 апреля российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Днепру, есть попадание в объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Враг ударил по инфраструктурному объекту. Люди цели. Последствия уточняются" , - написал он.

По словам Лысака, к врачам обратилась еще одна женщина, раненая из-за падения обломков ракеты накануне. Таким образом, в общей сложности пострадавших в области – 13. Среди них один ребенок.

Отмечается, что вечером и ночью агрессор продолжал атаку на Никопольщину. По райцентру и Красногригорьевской громаде враг ударил дронами.

Мировскую громаду россияне обстреляли из тяжелой артиллерии. Изуродованный частный дом. Жители невредимы, отметил глава администрации.