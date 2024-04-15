Польша получила самый большой трансферт от ЕС за всю историю членства

Польша в понедельник, 15 апреля, получила самый большой трансферт от Евросоюза в своей истории. Он составляет 27 млрд злотых, или около 6,3 млрд евро. Об этом говорится в сообщении Катажины Пелчиньской-Наленч, министра фондов и региональной политики Польши, сообщает Лига.Финансы.

"Только что Польша только что получила самый большой трансферт от ЕС за всю историю нашего членства. Быть в ЕС окупается, но ЕС – это не только о деньгах, о чем забыли наши предшественники. Нас объединяют ценности: демократия, равные возможности, верховенство права, гражданские свободы" , — написала она в X (Twitter).

Деньги для Польши предусмотрены программой Recovery and Resilience Facility для уменьшения экономических и социальных последствий пандемии коронавирусной болезни.

Польский план на общую сумму почти 60 млрд евро (34,5 млрд в виде кредитов и 25,3 млрд евро субсидий) предусматривает более 50 инвестиций и 50 реформ, направленных на укрепление польской экономики после пандемии COVID-19. Значительная часть бюджета должна быть направлена на климатические цели, цифровую трансформацию и социальные реформы.