Украина и Норвегия согласовали шаги по получению Patriot из других стран – Кулеба

Украина рассчитывает на помощь Норвегии в получении систем ПВО Patriot из других стран в кратчайшие сроки, уже обсуждены конкретные шаги норвежской стороны в этом направлении. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной с главой МИД Норвегии Эспеном Бартом Эйде пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.

«Главной темой переговоров, скажу откровенно, были системы ПВО. Норвежские NASAMS чрезвычайно положительно себя зарекомендовали в Украине, и мы благодарны за то, что правительство Норвегии прилагает усилия, чтобы у Украины было больше таких систем. Но у правительства Норвегии также есть инструменты и возможности, чтобы помочь нам получить системы Patriot из других стран. Мы эту тему сегодня тоже предметно обсудили» , – сказал Кулеба.

Он выразил благодарность норвежскому коллеге за «искреннюю преданность» теме предоставления Украине большего количества средств ПВО.