Россияне атаковали Никопольщину артиллерией и дронами: есть повреждения

За сутки российские войска 5 раз избивали по Никопольскому району на Днепропетровщине артиллерией и еще 12 раз атаковали БпЛА, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Досталось Никополю, Марганецкому, Мировскому, Покровскому сельским общинам.

Повреждены 4 частных дома, хозяйственное сооружение, законсервированное техническое здание, электросети".

Также по данным ОВА в районе избиты микроавтобус и комбайн. Загорелась легковушка. Погибших и пострадавших нет.