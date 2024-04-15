В "Укрэнерго" призвали украинцев экономить электричество в вечернее время

Уцелевшие объекты энергетической инфраструктуры работают на максимуме мощностей и поэтому рекомендуется экономно потреблять электроэнергию в период с 19:00 до 22:00, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в заявлении "Укрэнерго".

"Объем повреждений энергообъектов после трех массированных комбинированных атак врага чрезвычайно велик. Поэтому все уцелевшие электростанции и высоковольтные подстанции "Укрэнерго" работают на максимуме своих возможностей, чтобы выработать и передать достаточно электроэнергии для покрытия потребностей потребителей... Особенно велика потребность в экономном потреблении есть в часы суточного максимума – с 19:00 до 22:00" , — говорится в заявлении.

Отмечается, что сейчас энергетики одновременно работают над ликвидацией последствий массированных воздушных ударов россиян и подготовкой к следующему отопительному сезону.

"Нельзя пренебречь ремонтной кампанией, во время которой электростанции готовят свое оборудование к следующему отопительному периоду. Для ремонта часть оборудования нужно останавливать, что уменьшает возможности электростанций производить электроэнергию. Энергосистема же работает безопасно только если в ней сохраняется равновесие между потреблением и производством" , — добавили в "Укрэнерго".

Как сообщалось, армия РФ в ночь на 11 апреля массированно атаковала Киевскую область дронами-камикадзе и ракетами. Кроме того, в Украинке Киевской области после воздушной атаки произошел масштабный пожар — горела Трипольская ТЭС.

По данным "Центрэнерго", после уничтожения россиянами Трипольской ТЭС в Киевской области предприятие потеряло 100% генерации.