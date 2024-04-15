США и Канада объявили о новых санкциях против Беларуси

Соединенные Штаты и Канада 15 апреля отдельно объявили о наложении новых санкций против физических и юридических лиц в Беларуси, причастных к поддержанию режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, сообщает Европейская правда.

Санкции, объявленные Министерством финансов США, охватывают 12 юридических и 10 физических лиц. Среди них – белорусские государственные предприятия, китайская компания, которая помогает режиму в Минске закупать оборудование в США, и пять ее работников.

Также США внесли в черный список пять юридических и пять физических лиц, которые участвуют в глобальной сети торговли оружием и ведут бизнес с белорусской оборонной компанией, которая уже находится под санкциями.

Министерство иностранных дел Канады отдельно объявило о санкциях против 21 физического лица в ответ на систематические злоупотребления режима Лукашенко и дальнейшие преследования белорусов, протестующих против результатов президентских выборов 2020 года.

Эти санкции направлены против нынешних и бывших высокопоставленных чиновников, включая сотрудников сил безопасности, прокуроров, представителей судебной системы и администрации исправительных и "воспитательных" колоний в Беларуси, которые участвовали в подавлении права белорусов на мирные протесты.

"Такая координация (санкций. – Ред.) свидетельствует о стойкой приверженности партнеров к усилению антидемократического правления режима Лукашенко в Беларуси", – добавили в американском Минфине.

После нелегитимных выборов президента в августе 2020 года власти в Беларуси начали масштабные репрессии против журналистов и активистов. Только по приблизительным подсчетам было арестовано более 35 тысяч человек, а десятки неправительственных организаций и независимых СМИ были закрыты.

Напомним, мартовский саммит лидеров ЕС призвал Еврокомиссию подготовить дальнейшие санкции против Беларуси, Северной Кореи и Ирана в связи с поддержкой российской агрессивной войны против Украины.