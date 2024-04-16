В Белом доме заявили, что США не будут сбивать дроны в Украине, как в Израиле

США не будут вмешиваться в российскую войну в Украине и не будут сбивать воздушные цели, как они это делали в Израиле. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Украинская правда.

Отвечая на вопрос, готовы ли США так же сбивать иранские дроны-камикадзе, как они делали это в Израиле во время атаки Ирана, он сказал, что знал, что этот вопрос возникнет.

"Послушайте, речь идет о разных конфликтах, разном воздушном пространстве, разных картинах угроз" , - сказал он.

Он также отметил, что с самого начала конфликта, президент (Байден, - ред.) дал понять, что США не планируют участвовать в боевых действиях в Украине.

По словам Кирби США предоставляют Украине вооружение, в котором она нуждается, для защиты ее воздушного пространства:

"К сожалению, на сегодняшний день мы не можем сделать этого, поскольку не имеем дополнительного финансирования национальной безопасности, в котором украинцы так нуждается".

Он также сказал, что лучшим решением будет предоставить помощь в руки Сил обороны Израиля и в руки украинских военных и принять тот законопроект, который принял сенат.