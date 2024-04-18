Зеленский: Украина увеличила производство САУ "Богдана" до десяти в месяц

Украинская оборонная промышленность увеличила производство самоходных артиллерийских установок "Богдана" до 10 единиц в месяц.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам ежедневного совещания о ситуации с безопасностью.

"Уже в этом месяце наша промышленность впервые выдает 10 "Богдан", в мае и дальше - еще больше" , - отметил Зеленский.

Ранее издание The New York Times сообщало о производстве до восьми таких САУ в месяц.

Президент отметил, что "государство заключает с нашими предприятиями серьезные, длительные контракты, дающие прогнозируемость, возможность набирать людей и привлекать инвестиции".

Также на совещании выступил главком Сырский о ситуации на фронте и последствиях удара по объектам оккупантов в Крыму.

"Еще ждем окончательных данных, но уже понятно, что оккупанты понесли болезненные потери. Также, по докладам разведок, после наших действий в Черном море Россия перемещает корабли, в том числе носители "калибров" , на Каспий", - отметил Зеленский.