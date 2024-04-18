Зеленский: Украина увеличила производство САУ "Богдана" до десяти в месяц
Украинская оборонная промышленность увеличила производство самоходных артиллерийских установок "Богдана" до 10 единиц в месяц.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам ежедневного совещания о ситуации с безопасностью.
"Уже в этом месяце наша промышленность впервые выдает 10 "Богдан", в мае и дальше - еще больше", - отметил Зеленский.
Ранее издание The New York Times сообщало о производстве до восьми таких САУ в месяц.
Президент отметил, что "государство заключает с нашими предприятиями серьезные, длительные контракты, дающие прогнозируемость, возможность набирать людей и привлекать инвестиции".
Также на совещании выступил главком Сырский о ситуации на фронте и последствиях удара по объектам оккупантов в Крыму.
"Еще ждем окончательных данных, но уже понятно, что оккупанты понесли болезненные потери. Также, по докладам разведок, после наших действий в Черном море Россия перемещает корабли, в том числе носители "калибров", на Каспий", - отметил Зеленский.
Среди прочего обсудили методы борьбы с российским пропагандистским телевизионным сигналом в приграничных регионах Украины.
"Сложная техническая задача, но есть собственные разработки, которые могут с ней справиться", – добавил Зеленский.