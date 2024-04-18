Трамп прокомментировал помощь Украине после проекта спикера Джонсона
Бывший президент США Дональд Трамп после публикации законпроекта о помощи Украине в Палате представителей в очередной раз повторил, что Европа должна давать больше денег на поддержку Киева, сообщает Европейская правда.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Трамп прямо не упомянул поданной спикером Палаты представителей Майком Джонсоном инициативы (которая в частности предусматривает выделение финансовой помощи Киеву в кредит) но повторил ранее озвученные тезисы, что США "вкладывают в войну" в Украине больше, чем Европа.
"Почему Европа не может вкладывать такую же или пропорциональную сумму, которую вкладывают Соединенные Штаты Америки, чтобы помочь стране, которая отчаянно нуждается в помощи? Как все соглашаются, выживание и сила Украины должны быть гораздо важнее для Европы, чем для нас, но это также важно и для нас! ВОРУШИСЬ, ЕВРОПА!" – написал экс-президент.
Также он повторил, что если бы был сейчас президентом США, "эта война никогда бы не началась".
Как сообщалось, пакет поддержки Украины, который внес спикер Палаты представителей Майк Джонсон в среду, предусматривает выделение около 61 миллиарда долларов на помощь Украине и союзникам. Финальное голосование за законопроекты должно состояться до вечера субботы, 20 апреля.
Президент США Джо Байден выразил готовность подписать в случае одобрения Конгрессом законопроекты, которые внес Майк Джонсон.