Трамп прокомментировал помощь Украине после проекта спикера Джонсона

Бывший президент США Дональд Трамп после публикации законпроекта о помощи Украине в Палате представителей в очередной раз повторил, что Европа должна давать больше денег на поддержку Киева, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп прямо не упомянул поданной спикером Палаты представителей Майком Джонсоном инициативы (которая в частности предусматривает выделение финансовой помощи Киеву в кредит) но повторил ранее озвученные тезисы, что США "вкладывают в войну" в Украине больше, чем Европа.

"Почему Европа не может вкладывать такую же или пропорциональную сумму, которую вкладывают Соединенные Штаты Америки, чтобы помочь стране, которая отчаянно нуждается в помощи? Как все соглашаются, выживание и сила Украины должны быть гораздо важнее для Европы, чем для нас, но это также важно и для нас! ВОРУШИСЬ, ЕВРОПА!" – написал экс-президент.

Также он повторил, что если бы был сейчас президентом США, "эта война никогда бы не началась".

President Trump: “Why isn’t Europe giving more money to help Ukraine? Why is it that the United States is over $100 Billion Dollars into the Ukraine War more than Europe, and we have an Ocean between us as separation!” pic.twitter.com/L9m5iRvNW3 — Daniel Baldwin (@baldwin_daniel_) April 18, 2024

Как сообщалось, пакет поддержки Украины, который внес спикер Палаты представителей Майк Джонсон в среду, предусматривает выделение около 61 миллиарда долларов на помощь Украине и союзникам. Финальное голосование за законопроекты должно состояться до вечера субботы, 20 апреля.

Президент США Джо Байден выразил готовность подписать в случае одобрения Конгрессом законопроекты, которые внес Майк Джонсон.