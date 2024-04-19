Ракетная атака по Днепропетровщине: количество погибших возросло до восьми
В результате ракетной атаки на Днепропетровскую область в ночь на 19 апреля известно о восьмерых погибших, в том числе двоих детей. Продолжается разбор завалов поврежденных домов.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
В Синельниковском районе погибли 6 человек, среди которых дети 6 и 8 лет. Еще два человека ранены. Повреждены более десятка частных домов. Загорелись пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.
Позже министр сообщил, что в Синельниковском районе погибли 10 человек. Также известно о шести пострадавших, среди которых ребенок.
В Днепре известно о двух погибших и 20 раненых (по обновленным данным). Психологическую помощь получили 30 человек.
Также три человека получили ранения в Кривом Роге.
"К сожалению, количество пострадавших будет расти. Разбор завалов поврежденных домов продолжается. На местах развернуты пункты помощи пострадавшим. Работают психологи. Полиция принимает заявления от пострадавших", – отметил он.
Ранее сообщалось о трех погибших в результате ракетных ударов РФ по Днепропетровщине.