Ракетна атака по Дніпропетровщині: кількість загиблих зросла до вісьмох

Внаслідок ракетної атаки на Дніпропетровську область у ніч на 19 квітня відомом про вісьмох загиблих, зокрема двох дітей. Триває розбір завалів пошкоджених будинків.

Про це повідомив﻿ міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У Синельниківському районі загинуло 6 людей, серед яких діти 6 та 8 років. Ще двоє людей поранені. Пошкоджено більше десятка приватних будинків. Зайнялися пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

Згодом міністр повідомив﻿, що у Синельниківському районі загинуло 10 людей. Також шестеро людей постраждало, серед яких дитина.

У Дніпрі відомо про двох загиблих та 20 поранених (за оновленими даними). Психологічну допомогу отримали 30 людей.

Також троє людей отримали поранення в Кривому Розі.

"На жаль, кількість постраждалих зростатиме. Розбір завалів пошкоджених будинків триває. На місцях розгорнуті пункти допомоги потерпілим. Працюють психологи. Поліція приймає заяви від постраждалих" , – зазначив він.

Раніше повідомлялося﻿ про трьох загиблих внаслідок ракетних ударів РФ по Дніпропетровщині.