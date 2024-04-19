Удар по Днепру и области: "Укрзалізниця" сообщила о погибшей и раненых работниках

В пятницу, 19 апреля, во время массированного удара армии РФ по Днепру и области погибла работница железной дороги. Еще семеро железнодорожников получили ранения. Об этом информировала пресс-служба "Укрзалізниця".

Отмечается, что погибшую звали Оксана Стороженко. Она работала дежурной по дому локомотивных бригад. У нее осталось двое детей 17 и 15 лет.

В "Укрзалізниця" также отметили, что российская армия целенаправленно обстреляла железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине.