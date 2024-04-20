Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Sportbank закрывается

С 6 мая 2024 года мобильное приложение Sportbank станет недоступным для использования. Такое сообщение появилось 17 апреля 2024 года на официальном сайте﻿ Sportank. Открытие новых карт и депозитов, а также привлечение новых клиентов через приложение Sportbank с 17 апреля приостановлено.

Начиная с 17 апреля все карты и депозиты, ранее открытые в Sportbank, доступны в мобильном приложении и веб-версии TAS2U (интернет-банке Таскомбанка). Тем, кто до этого не являлся клиентом Таскомбанка, советуют сделать следующее:

1) загрузить мобильное приложение TAS2U;

2) зарегистрироваться в нем, используя свой финансовый номер и номер карты Sportbank;

3) принять условия офферты для дальнейшего обслуживания в Таскомбанке. При этом будет произведен автоматический перевыпуск карт Sportbank на виртуальные карты success card. В приложении будут отображаться все банковские продукты, ранее оформленные в Sportbank, с перенесением остатков средств на счетах;

4) для дальнейшего использования Google и Apple Pay – повторно привязать уже новые карты.

2. Банк Альянс до сих пор не восстановил регистрацию новых клиентов

Как мы сообщали﻿ на прошлой неделе, желающих оформить в банке Альянс карту «Стартовая» с кешбэком 30% на покупки оказалось так много, что банковские системы «легли», и банк был вынужден объявить о приостановке регистрации новых клиентов.

Спустя неделю регистрация новых клиентов так и не возобновлена. Клиенты, которым посчастливилось оформить желанную карту раньше, сообщают о проблемах с ее пополнением, а также с переводом средств на счета в других банках. Также не у всех клиентов корректно работает вывод заработанного кешбэка.

3. Банки продолжают менять процентные ставки по депозитам

На прошедшей неделе сразу четыре банка отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам как в национальной, так и в иностранных валютах. Причем ставки как снижали, так и повышали, оптимизируя свой депозитный портфель.

Сенс Банк (бывший Альфа-банк Украина) снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 13,25 до 12,75% годовых;

на 6 месяцев – с 13,75 до 12,75% годовых;

на 9 месяцев – с 14,25 до 13,25% годовых;

на 12 месяцев – с 14,75 до 13,50% годовых.

Поликомбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6,9 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 14,60 до 14,40% годовых;

на 9 месяцев – с 15,40 до 14,80% годовых;

на 12 месяцев – с 15,90 до 15,40% годовых.

Банк Украинский капитал снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев на 1% годовых:

на 3 месяца – с 17 до 16% годовых;

на 6,9 и 12 месяцев – с 16 до 15% годовых.

Также банк Украинский капитал снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 9 и 12 месяцев:

на 9 месяцев – с 2,50 до 2% годовых;

на 12 месяцев – с 2,75 до 2% годовых.

РВС Банк повысил процентную ставку по депозитам в долларах США и евро на 3 месяца с 0,50 до 0,80% годовых, при этом снизил процентную ставку по депозитам в долларах США и евро на 6 месяцев с 1,50 до 1,45% годовых.

4. Ощадбанк меняет тарифы по картам

С 1 июня 2024 года Ощадбанк вносит изменения в тарифы по своим картам, а именно:

- увеличивается единый лимит снятия наличных/P2P-переводов для карт Platinum, World Elite, Infinite в тарифном пакете «Моя карта»;

- изменяется стоимость РКО основных и дополнительных карт Platinum, World Elite, Infinite;

- изменяется стоимость дополнительных услуг (выписки, смена ПИН-кода, разблокирование карты);

- изменяется ежемесячная комиссия и оборот, при выполнении которого не взимается ежемесячная комиссия для карт Platinum, World Elite, Infinite;

- платежи на произвольные реквизиты, которые производятся в Мобильном Ощаде, не включаются в расчет ежемесячного платежа.

5. Парад кешбэков от Приватбанка

Приватбанк продолжает радовать своих клиентов акциями, в рамках которых клиенты банка могут получить кешбэк при оплате его картой.

С 18 апреля по 18 июля 2024 года можно получить 3% кешбэка при оплате коммунальных услуг в Приват24 кредитными картами «Универсальная» и «Универсальная Голд» или премиальными картами любой международной платежной системы.

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на страничке﻿ этой акции.

Максимальная сумма кешбэка – 300 грн в месяц до налогообложения.

Выплата кешбэка производится на следующей неделе после оплаты картой.

6. Совместная акция от магазина «Эпицентр» и А-банка

С 17 по 30 апреля 2024 года, оплачивая покупки в «Эпицентре» картой «Выгода» от А-банка, можно получить 100%-ный кешбэк за каждую пятую оплату.

В акции принимают участие оплаты в торговых центрах «Эпицентр» и в интернет-магазине.

Максимальная сумма кешбэка – 500 грн на весь период акции. При этом стандартный 1%-ный кешбэк по карте «Выгода» не входит в эту сумму.