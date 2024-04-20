Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Sportbank закривається

З 6 травня 2024 року мобільний додаток Sportbank стане недоступним для використання. Таке повідомлення з'явилося 17 квітня 2024 року на офіційному сайті Sportank. Відкриття нових карток та депозитів, а також залучення нових клієнтів через програму Sportbank з 17 квітня призупинено.

Починаючи з 17 квітня всі картки та депозити, раніше відкриті в Sportbank, доступні в мобільному додатку та веб-версії TAS2U (інтернет-банку Таскомбанку). Тим, хто до цього не був клієнтом Таскомбанку, радять зробити таке:

1) завантажити мобільний додаток TAS2U;

2) зареєструватися в ньому, використовуючи свій фінансовий номер та номер картки Sportbank;

3) прийняти умови оферти для подальшого обслуговування у Таскомбанку. При цьому буде здійснено автоматичний перевипуск карток Sportbank на віртуальні картки success card. У додатку відображатимуться всі банківські продукти, раніше оформлені у Sportbank, з перенесенням залишків коштів на рахунках;

4) для подальшого використання Google та Apple Pay – повторно прив'язати нові карти.

2. Банк Альянс досі не відновив реєстрацію нових клієнтів

Як ми повідомляли минулого тижня, бажаючих оформити в банку Альянс карту «Стартова» з кешбеком 30% на покупки виявилося так багато, що банківські системи «лягли», і банк був змушений оголосити про припинення реєстрації нових клієнтів.

Через тиждень реєстрацію нових клієнтів так і не відновлено. Клієнти, яким пощастило оформити бажану картку раніше, повідомляють про проблеми з її поповненням, а також із переказом коштів на рахунки в інших банках. Також не у всіх клієнтів коректно працює висновок заробленого кешбеку.

3. Банки продовжують змінювати відсоткові ставки за депозитами

Минулого тижня одразу чотири банки відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами як у національній, так і в іноземних валютах. Причому ставки як знижували, так і підвищували оптимізуючи свій депозитний портфель.

Сенс Банк (колишній Альфа-банк Україна) знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 13,25% до 12,75% річних;

на 6 місяців – з 13,75% до 12,75% річних;

на 9 місяців – з 14,25% до 13,25% річних;

на 12 місяців – із 14,75 до 13,50% річних.

Полікомбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6,9 та 12 місяців:

на 6 місяців – з 14,60 до 14,40% річних;

на 9 місяців – із 15,40 до 14,80% річних;

на 12 місяців - з 15,90 до 15,40% річних.

Банк Український капітал знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців на 1% річних:

на 3 місяці – з 17 до 16% річних;

на 6,9 та 12 місяців – з 16 до 15% річних.

Також банк Український капітал знизив процентні ставки за депозитами у доларах США на 9 та 12 місяців:

на 9 місяців – з 2,50 до 2% річних;

на 12 місяців - з 2,75 до 2% річних.

РВС Банк підвищив відсоткову ставку за депозитами у доларах США та євро на 3 місяці з 0,50 до 0,80% річних, при цьому знизив відсоткову ставку за депозитами у доларах США та євро на 6 місяців з 1,50 до 1,45% річних.

4. Ощадбанк змінює тарифи за картками

З 1 червня 2024 року Ощадбанк вносить зміни до тарифів за своїми картами, а саме:

- збільшується єдиний ліміт зняття готівки/P2P-переказів для карток Platinum, World Elite, Infinite у тарифному пакеті «Моя карта»;

- змінюється вартість РКО основних та додаткових карток Platinum, World Elite, Infinite;

- Змінюється вартість додаткових послуг (виписки, зміна ПІН-коду, розблокування карти);

- змінюється щомісячна комісія та оборот, при виконанні якого не стягується щомісячна комісія для карток Platinum, World Elite, Infinite;

- платежі на довільні реквізити, що виробляються у Мобільному Ощаді, не включаються до розрахунку щомісячного платежу.

5. Парад кешбеків від Приватбанку

Приватбанк продовжує радувати своїх клієнтів акціями, в рамках яких клієнти банку можуть отримати кешбек під час оплати його карткою.

З 18 квітня по 18 липня 2024 року можна отримати 3% кешбеку при сплаті комунальних послуг у Приват24 кредитними картками «Універсальна» та «Універсальна Голд» або преміальними картками будь-якої міжнародної платіжної системи.

Щоб взяти участь, потрібно зареєструватися на сторінці цієї акції.

Максимальна сума кешбеку – 300 грн. на місяць до оподаткування.

Виплата кешбеку здійснюється наступного тижня після оплати карткою.

6. Спільна акція від магазину «Епіцентр» та А-банку

З 17 по 30 квітня 2024 року , оплачуючи покупки в «Епіцентрі» карткою «Вигода» від А-банку, можна отримати 100% кешбек за кожну п'яту оплату.

В акції беруть участь сплати в торгових центрах «Епіцентр» та в інтернет-магазині.

Максимальна сума кешбеку – 500 грн. на весь період акції. При цьому стандартний 1%-ний кешбек на карті «Вигода» не входить у цю суму.