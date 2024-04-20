Атака дронов на восемь областей РФ является операцией ГУР, СБУ и ССО – источники
В ночь на 20 апреля украинские беспилотники самолетного типа атаковали территорию РФ, это - совместная операция Главного управления разведки МОУ, Службы безопасности Украины и Сил спецопераций ВСУ, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают собеседники УП в ГУР и СБУ.
Десятки украинских беспилотников "посетили" Белгородскую, Брянскую, Курскую, Тульскую, Смоленскую, Рязанскую, Калужскую и Московскую области.
Целью была энергетическая инфраструктура, которая питает объекты российского ВПК. После атак в некоторых районах возникли проблемы со светом и водоснабжением.
По данным источников УП, поражены как минимум три электроподстанции и база хранения горючего, где возникли пожары.
Что предшествовало:
Минобороны РФ сообщило, что ПВО российского агрессора якобы уничтожила и перехватила пятьдесят БПЛА в ночь на субботу 20 апреля.