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Атака дронов на восемь областей РФ является операцией ГУР, СБУ и ССО – источники

Атака дронов на восемь областей РФ является операцией ГУР, СБУ и ССО – источники
Фото: из соцсетей

В ночь на 20 апреля украинские беспилотники самолетного типа атаковали территорию РФ, это - совместная операция Главного управления разведки МОУ, Службы безопасности Украины и Сил спецопераций ВСУ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают собеседники УП в ГУР и СБУ.

Десятки украинских беспилотников "посетили" Белгородскую, Брянскую, Курскую, Тульскую, Смоленскую, Рязанскую, Калужскую и Московскую области.

Целью была энергетическая инфраструктура, которая питает объекты российского ВПК. После атак в некоторых районах возникли проблемы со светом и водоснабжением.

По данным источников УП, поражены как минимум три электроподстанции и база хранения горючего, где возникли пожары.

Что предшествовало:

Минобороны РФ сообщило, что ПВО российского агрессора якобы уничтожила и перехватила пятьдесят БПЛА в ночь на субботу 20 апреля.

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