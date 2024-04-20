Глава Евросовета надеется, что удар Израиля по Ирану – это завершение эскалации

Президент Европейского Совета Шарль Мишель надеется, что пятничная атака Израиля на Иран станет последней в недавней эскалации между странами, сообщает Европейская правда.

Об этом Мишель заявил в интервью Euronews.

По мнению главы Евросовета, следующие "часы и дни" будут критически важными.

"Очень важно наблюдать в последующие дни, действительно ли можно вернуться к ситуации с большей стабильностью и избежать больших рисков и большей напряженности. Я хочу быть очень осмотрительным и осторожным, но я искренне надеюсь, что то, что произошло... – это конец этой истории", – добавил он.

Мишель также повторил призыв лидеров ЕС к прекращению огня и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи в Газу, а также к немедленному возвращению израильских заложников, которые удерживаются ХАМАС с 7 октября.

Он также пообещал, что ЕС быстро введет санкции против иранского режима, чтобы еще больше ограничить его способность осуществлять атаки, подобные тем, что произошли в минувшую субботу.

Израиль нанес удар по территории Ирана в пятницу по местному времени. Атака стала ответом на удары Ирана ракетами и дронами по Израилю, абсолютное большинство из которых в минувшие выходные перехватили.

По информации местных СМИ, три взрыва прогремели неподалеку от военной базы на северо-западе иранской провинции Исфахан, где расположены ядерные объекты. Иранское телевидение утверждает о сбитии трех дронов.

Чиновник США заявил на условиях анонимности, что Вашингтон не поддержал удар Израиля по территории Ирана, хотя и был предупрежден о нем.

В то же время премьер Британии Риши Сунак отметил, что ситуация развивается, поэтому "было бы неправильно спекулировать, пока факты не станут более ясными", впрочем, указал, что "значительная эскалация в ничьих интересах".