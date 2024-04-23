Британия и Польша отказываются передавать Украине свои системы ПВО – СМИ

Великобритания и некоторые страны Евросоюза, среди которых - Польша, Испания и Нидерланды, отказываются передавать свои системы противовоздушной обороны Украине.﻿ Об этом пишет французское издание Le Monde, сообщает Цензор.НЕТ.

"Страны отказываются расставаться с ними" , - заявил изданию немецкий дипломат.

Отмечается, что Польша стремится сохранить свои возможности противовоздушной обороны из-за близости Украины и Беларуси.

Французский источник, с которым общалось издание, заявил, что Франция и Италия также испытывали некоторые трудности с поставкой систем SAMP/T, аналога Patriot.

"Мы работаем над этим как во французской администрации, так и с нашим итальянским партнером, но мы не можем ожидать ответа так быстро" , – отметил собеседник.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также призывает страны-члены блока закупить системы для Украины, поскольку считает, что дешевле как можно быстрее приобрести американские системы Patriot, даже за европейские средства, чем помогать восстанавливать установки, уничтоженные во время боевых действий.

Издание напомнило, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила системы ПВО от США, Германии и Нидерландов, поставивших три батареи Patriot.

Кроме того, Берлин направил 12 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T (еще 22 обещали доставить). Вашингтон также передал 12 систем NASAMS.