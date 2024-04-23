Украинские деятели поблагодарили словаков за более чем три миллиона евро на снаряды

Ведущие украинские деятели поблагодарили жителей Словакии, которые собрали уже более трех миллионов евро на закупку снарядов для Украины. Соответствующее письмо подписали 30 украинских деятелей, сообщает Европейская правда.

Подписание открытого письма инициировал украинский Институт центральноевропейской стратегии.

"Мы тронуты и невероятно благодарны за вашу поддержку в этот сложнейший момент для украинского народа, Европы и всего человечества" , – говорится в открытом письме.

В нем также говорится, что украинцы "счастливы знать, что словацкий народ, каждый из вас, стоит рядом с нами".

Тот факт, что жителям Словакии за несколько дней удалось собрать более трех миллионов евро, является "поразительной и вдохновляющей историей, демонстрирующей мудрость, силу и единство словацкого гражданского общества".

"Да, прежде всего, дело в выборе, который сделал словацкий народ, каждый из вас, - поддержать украинскую политическую нацию в ее борьбе за то, что объединяет все народы доброй воли. Мы хотим, чтобы вы гордились собой, верили в собственные силы и дела. Ведь вы – на правильной стороне истории. Вместе с вами мы творим новую историю Европы и мира" , - говорится в письме. ﻿

Среди подписавших письмо – директор правозащитного центра, лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Александр Матвийчук, журналист Виталий Портников, волонтер Сергей Притула, режиссер Олег Сенцов, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, писатель Сергей Жадан, редакторы "Европейской правды" Сергей Сидоренко и Юрий Панченко, а также многие другие.

По словам соорганизатора кампании Зузаны Ижаковой, сбор будет бессрочным, а полученные средства пойдут на чешскую программу по покупке боеприпасов, первые поставки по которой в Украину ожидаются в июне.