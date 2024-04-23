США объявили о новых санкциях против Ирана из-за кибератак

Министерство финансов США 23 апреля объявило о санкциях против двух компаний и четырех физических лиц, причастных к злонамеренной деятельности от имени Кибернетического электронного командования Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Подсанкционные физические и юридические лица, как утверждается, совершили кибератаки против более десятка американских компаний и правительственных учреждений. В США заявляют, что целью этих действий является дестабилизация критической инфраструктуры и причинение вреда американцам.

Такая деятельность, добавляет Минфин США, осуществляется не только непосредственно киберсилами КСИР, но и связанными с ним подставными компаниями.

Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований параллельно объявили обвинения против подсанкционных физических лиц за их роль в кибератаках, направленных против американских организаций.

В феврале США объявили о санкциях против шести членов Киберкомандования КСИР, ответственных за ряд кибератак на объекты критической инфраструктуры в Штатах и других странах.

А на прошлой неделе, в ответ на массированный иранский обстрел Израиля, Штаты внесли в черный список 16 физических и двух юридических лиц – все они связаны с Корпусом стражей исламской революции и причастны к производству дронов, которые Тегеран использовал во время атаки на Израиль 13 апреля.