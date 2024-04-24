В США беспокоятся из-за роста агрессивности Китая в отношении Тайваня

Китай быстро становится более агрессивным в своей риторике и действиях в Азии, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США Джон Аквилино, сообщает Европейская правда.

По его словам, Пекин также усилил давление на Вашингтон как раз перед тем, как госсекретарь Энтони Блинкен отправится в азиатскую страну с визитом.

"Мы все должны понимать, что все происходит очень быстро. Наращивание военной мощи, несмотря на плохую экономику, усиление нарратива о том, что все, что находится в пределах 10-ти пунктирной линии (зона в Южно-Китайском море – ред.), является суверенной территорией Китая, а затем действия, направленные на принуждение к исполнению" , – сказал командующий.

Аквилино также отметил, что действия Китая в Южно-Китайском море являются опасными. Кроме того, они дестабилизируют ситуацию в регионе.

Он также раскритиковал Китай за "все более агрессивный план кампании принуждения и давления" вокруг Тайваня.

В прошлом месяце Аквилино заявлял, что Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал и будет готов к вторжению на Тайвань до 2027 года.

По данным СМИ, глава Китая Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену во время их саммита в Сан-Франциско, что Пекин воссоединит Тайвань с материковым Китаем, но когда это произойдет – еще не определено.