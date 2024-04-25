РФ производит оружия больше, чем ей нужно на войне в Украине – Минобороны ФРГ

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия уже производит больше оружия и боеприпасов, чем ей нужно для ведения войны против Украины, и работает на заполнение складов. Со ссылкой на N-TV, сообщает Новое время.

По словам Писториуса, он заметил, как с увеличением расходов на вооружение и упорядочением военной экономики в РФ «значительная часть или часть того, что производится, больше не идет на фронт, а попадает на склады».

В то же время министр обороны Германии предостерег российского диктатора Владимира Путина от дальнейших военных амбиций.