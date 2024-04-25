По всей Украине третий раз за день звучит тревога из-за МиГ-31К

Третий раз за день 25 апреля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", истребителя МиГ-31К, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает карта тревог, Воздушные силы в соцсетях.

"Ракетная опасность по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К!".

Первая тревога из-за взлета российского истребителя в четверг звучала в 10.30. Она длилась 25 минут. В 13 часов столица и ряд областей были в тревоге из-за угрозы баллистики. Еще один вылет потенциального носителя "Кинжала" был зафиксирован около 13.50, опасность сохранялась полчаса.