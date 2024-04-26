СБУ задержала предателей, наводивших авиабомбы на позиции под Харьковом

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух корректировщиков в Харькове, которые наводили российские управляемые авиабомбы (УАБ) на позиции ВСУ вблизи города.﻿ Ссылаясь на данные СБУ, сообщает Новое время.

Отмечается, что в результате спецоперации спецслужбы была нейтрализована агентурная группа российской разведки, которая готовила серию воздушных атак на позиции украинских войск.

Среди основных целей российских оккупантов были фортификационные сооружения и укрепрайоны украинских войск, которые обороняют областной центр.

Для удара по расположению ВСУ россияне планировали применить сверхтяжелые управляемые авиабомбы.

По данным СБУ, российские агенты из Харькова под видом частных ремонтников в одиночку ездили по области, где скрыто фиксировали места базирования украинских войск и расположение оборонительных линий, а полученную информацию передавали «связному» российской разведки с помощью мессенджера.

Самим «связным» оказался их знакомый, местный житель, который в 2014 году выехал во временно оккупированный Донецк и присоединился к спецподразделению российских войск.

СБУ сообщает, что он должен был передать спецслужбе РФ актуальные координаты для подготовки авиаудара по Харьковщине.

На финальной стадии спецоперации СБУ оба злоумышленника были задержаны в собственных квартирах, а во время обыска у них были изъяты мобильные телефоны, с помощью которых они общались с оккупантами.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили главе агентурной группы РФ о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Действия его сообщника квалифицированы как несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности (ч. 2 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины).

Им грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения.