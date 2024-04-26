В Воздушных силах оценили обстановку в украинском небе

Две ночи подряд россияне не атакуют Украину дронами-камикадзе. Параллельно с этим они сосредоточились на использовании крылатых ракет и управляемых авиабомб. Об этом рассказал в эфире телемарафона Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, сообщает Зеркало недели.

"А что именно (заставило РФ прекратить использовать дроны — ред.), уже узнаем со временем. Это может быть как просто затишье перед подготовкой какого-то более массированного действа, так и отслеживание и выжидание шага с нашей стороны" , — заявил Евлаш.

Свидетельством того, что противник может готовиться к чему-нибудь, является и большое количество воздушных тревог вчера, когда в РФ в воздух несколько раз поднимался истребитель МиГ. Хотя такие борта, продолжил Евлаш, могут также проводить патрулирование или передислокацию, а не только бомбить Украину.