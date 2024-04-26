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Оккупанты сбросили авиабомбу на промышленный объект в Сумах – ОВА

Оккупанты сбросили авиабомбу на промышленный объект в Сумах – ОВА
Фото: Boevaya mashina

Оккупанты 26 апреля нанесли удар по промышленному объекту в городе Сумы.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

"Сегодня, 26 апреля враг нанес авиационный удар по промышленному объекту города Сумы, применив два УАБа (управляемые авиабомбы, - ред). Российские террористы продолжают совершать преступления против мирного населения, атакуя гражданскую, производственную инфраструктуру", – говорится в сообщении.

На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются.

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