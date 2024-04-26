Следователи раскрыли детали схемы с госземлей с участием министра Сольского

НАБУ и САП разоблачили схему с участием министра агрополитики Николая Сольского, в результате которой преступники завладели около 2,5 тыс. га госземель в Сумской области. Также следователи предотвратили попытку завладения еще около 3,3 тыс. га. Ссылаясь на материалы НАБУ, сообщает Зеркало недели.

«По данным следствия, в 2017 году владелец ряда сельхозкомпаний, впоследствии ставший народным депутатом Украины IX созыва и возглавивший аграрный комитет ВРУ, в сговоре с главой Госгеокадастра Украины и кураторами органов Госгеокадастра решил завладеть землей в интересах частного агрохолдинга» , - говорится в сообщении.

скриншот видео

Как работала схема:

Как установили следователи, сначала ее участники уничтожили документ, на основании которых госпредприятия имели право постоянного пользования землей. Затем областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии участков госпредприятиями.

Интересно, чтобы сделать невозможным передачу земли посторонним лицам ее включили в перечень на аукцион по праву аренды, однако никаких торгов так и не было проведено.

В дальнейшем с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра передали в частную собственность заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю. При этом условием получения земли в собственность было заключение договора о ее передаче в аренду агрохолдингу еще до момента получения.

О подозрении сообщили 12 лицам, среди которых бывший председатель аграрного комитета ВРУ; бывший глава Госгеокадастра Украины; руководитель Госгеокадастра в Сумской области; двум кураторам органов Госгеокадастра; директору аграрного холодинга.

Квалификация: ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Сообщалось, что Высший антикоррупционный суд направил министра агрополитики Николая Сольского под арест до 24 июня. За него можно внести залог в размере более 75 млн. грн.

25 апреля стало известно, что министр агрополитики после подозрения НАБУ подал в Верховную Раду заявление об отставке с занимаемой должности. Правда, по данным источников ZN.UA, кандидатура Сольского была в списке министров на увольнение еще до озвучивания ему подозрения.