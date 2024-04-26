ГУР заявило о сожжении вертолета Ка-32 в Москве
Главное управление разведки заявило о сожжении вертолета Ка-32 на аэродроме в Москве.
Об этом говорится в сообщении ГУР в Telegram-канале.
"В ночь на 26 апреля 2024 года на аэродроме "Остафьево" министерства обороны РФ в городе Москва уничтожен многоцелевой вражеский вертолет Ка-32", – говорится в сообщении.
Отмечается, что аэродром принадлежит Минобороны РФ и эксплуатируется совместно с предприятием "Газпромавиа", входящим в структуру ОАО "Газпром".
"Уничтоженная единица авиационной техники использовалась государством-агрессором в интересах московского авиационного центра, в частности – для поддержки операций российской оккупационной армии", – добавили в ГУР.