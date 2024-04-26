На Херсонщине запретили посещать прибрежные территории вдоль Днепра

В Херсонской области Совет обороны области ввел ряд новых ограничений, в частности запретил посещать прибрежные территории вдоль правого берега реки Днепр, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина.

"Запрещено посещать прибрежные территории вдоль правого берега рек Днепр, Ингулец, Веревчина и Кошевая. Запрещено посещать территории, где построено или продолжается обустройство фортификационных сооружений, в том числе вдоль берега рек".

Также Прокудин рассказал, что из-за усиления активности российских беспилотников теперь запрещено движение гражданских автомобилей по дороге Т-04-03 Марьянское - Берислав - /Р-47/ на участке км 14 - км 71.