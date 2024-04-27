В России беспилотники атаковали два НПЗ, завод и военный аэродром

В ночь на субботу десяток БПЛА якобы пытался атаковать два нефтеперерабатывающих завода, битумный завод, военный аэродром на Кубани, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев, российское пропагандистское агентство ТАСС.

По информации Кондратьева, было подавлено более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах.

Чиновник также сообщил, что оперативные службы ликвидируют возгорание в результате падения БПЛА.﻿

У ніч на суботу десяток БПЛА намагався атакувати нафтопереробний завод та об'єкти інфраструктури на Кубані. pic.twitter.com/BKAeRIXqaJ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 27, 2024

Позже глава Славянского района Краснодарского края добавил, что на Славянском НПЗ во время атаки беспилотников повреждена ректификационная колонна.

По информации местных жителей, в Северском районе Краснодарского края атакован Ильский НПЗ. После атаки БПЛА на заводе возник пожар, он уже почти потушен.

По данным Минобороны России средства ПВО над территорией Краснодарского края якобы уничтожили и перехватили шестьдесят шесть БПЛА, еще два дрона были уничтожены над Крымом.