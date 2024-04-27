Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк опять снизил учетную ставку

В четверг 25 марта состоялось очередное заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение снизить учетную ставку﻿ НБУ с 14,5 до 13,5% годовых с 26 марта 2024 года. Ставка 15% действовала с 15 марта 2024 года.

Также Нацбанк понизил и другие ставки: ставку по трехмесячным депозитным сертификатам НБУ – до 16,5%, а ставку по кредитам рефинансирования для коммерческих банков – до 17,5% годовых.

2. Банки сократили ввоз наличной валюты в Украину

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в марте, составил 855 млн долларов США в эквиваленте. Это на 25% меньше, чем в феврале (тогда ввезли 1,138 млрд долларов США в эквиваленте). Об этом свидетельствует данные Национального банка Украины.

Долларов в марте было ввезено 622 млн, банкнот евро ввезли на 231 млн долларов в эквиваленте.

3. Национальный банк отказался от привязки к продолжительности войны в базовом прогнозе

Национальный банк, ранее закладывавший в базовый макроэкономический прогнозный сценарий определенные сроки «существенного улучшения ситуации безопасности» (проще говоря, сроки окончания войны), отказался от такого подхода, однако публикует в инфляционном отчете альтернативный сценарий.

«Есть все основания сейчас сконцентрировать свое внимание именно на анализе экономической составляющей. Мы действительно смещаем фокус с даты на влияние. Мы понимаем и видим, что экономика в определенной степени адаптировалась», — сказал глава НБУ Андрей Пышный на монетарном брифинге 25 апреля.

Предыдущий январский макропрогноз базировался на предположении о существенном улучшении ситуации с безопасностью с 2025 года, и такая позиция была подтверждена на монетарном брифинге в середине января. Теперь же Нацбанк заявил, что «допускает снижение рисков безопасности и нормализацию условий для функционирования экономики на прогнозном горизонте», обнародовав при этом прогноз до 2026 года включительно.

4. Банки продолжают менять процентные ставки по депозитам

На прошедшей неделе сразу девять банков отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам как в национальной, так и в иностранных валютах. Причем ставки как снижали, так и повышали, оптимизируя свой депозитный портфель.

Коминбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев на 0,50% годовых:

на 3 месяца – с 15,75 до 15,25% годовых;

на 6 и 9 месяцев – с 16 до 15,50% годовых;

на 12 месяцев – с 16,25 до 15,75% годовых.

Стоит отметить, что Коминбанк снизил ставки второй раз за последние два месяца.

Универсал Банк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев на 0,50% годовых:

на 3 месяца – с 14,50 до 15% годовых;

на 6 месяцев – с 14,70 до 15,20% годовых;

на 12 месяцев – с 15 до 15,50% годовых.

Monobank повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев на 0,50% годовых:

на 3 месяца – с 14,50 до 15% годовых;

на 6 месяцев – с 14,70 до 15,20% годовых;

на 9 месяцев – с 14,90 до 15,40% годовых;

на 12 месяцев – с 15 до 15,50% годовых.

Также Monobank повысил процентную ставку по депозитам в евро на 9 месяцев с 1,30 до 1,40% годовых.

Идея Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6,9 и 12 месяцев на 0,50% годовых;

на 6 месяцев – с 15,50 до 15% годовых;

на 9 и 12 месяцев – с 15,75 до 15,25% годовых.

МТБ Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев на 0,50% годовых:

на 3 месяца – с 15,30 до 14,80% годовых;

на 6 месяцев – с 14,50 до 14% годовых;

на 9 месяцев – с 14,20 до 13,70% годовых;

на 12 месяцев – с 14 до 13,50% годовых.

Сенс Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 12,50 до 12% годовых;

на 6 месяцев – с 13,25 до 12,75% годовых;

на 12 месяцев – с 13,75 до 12,75% годовых.

Приватбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6,9 и 12 месяцев:

на 6 и 9 месяцев – с 12 до 11% годовых;

на 12 месяцев – с 13 до 12% годовых.

ОТП Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 11,25 до 11,09% годовых;

на 6 месяцев – с 11 до 10,75% годовых.

Укрсиббанк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 11,50 до 11% годовых, при этом повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 10 до 11% годовых.

5. Банки меняют тарифы по картам

С 22 апреля 2024 года Izibank ввел комиссию за перевыпуск виртуальных карт – 75 грн за каждую новую карту, начиная с четвертой. Первые 3 перевыпуска остаются бесплатными.

Также вводится комиссия за обслуживание неактивного счета в размере 50 грн. Эта комиссия будет взиматься исключительно с положительного остатка средств и применяется только к основному счету.

Таскомбанк отменил комиссию за пополнение своих карт в терминалах EasyPay и City24. Параллельно банк внедрил онлайн-зачисление средств на карточные счета. Отныне средства будут поступать на карты моментально.