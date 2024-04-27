Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк знову знизив облікову ставку

У четвер 25 березня відбулося чергове засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики, на якому було ухвалено рішення знизити облікову ставку НБУ з 14,5 до 13,5% річних з 26 березня 2024 року. Ставка 15% діяла з 15 березня 2024 року.

Також Нацбанк знизив і інші ставки: ставку за тримісячними депозитними сертифікатами НБУ – до 16,5%, а ставку за кредитами рефінансування для комерційних банків – до 17,5% річних.

2. Банки скоротили ввезення готівкової валюти в Україну

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України в березні, становив 855 млн. доларів США в еквіваленті. Це на 25% менше, ніж у лютому (тоді ввезли 1,138 млрд. доларів США в еквіваленті). Про це свідчать дані Національного банку України.

Доларів у березні було ввезено 622 млн., банкнот євро ввезли на 231 млн. доларів в еквіваленті.

3. Національний банк відмовився від прив'язки до тривалості війни у базовому прогнозі

Національний банк, який раніше закладав у базовий макроекономічний прогнозний сценарій певні терміни «істотного покращення ситуації безпеки» (простіше кажучи, терміни закінчення війни), відмовився від такого підходу, проте публікує в інфляційному звіті альтернативний сценарій.

«Є всі підстави зараз сконцентрувати свою увагу саме на аналізі економічної складової. Ми дійсно зміщуємо фокус із дати на вплив. Ми розуміємо і бачимо, що економіка певною мірою адаптувалася», - сказав голова НБУ Андрій Пишний на монетарному брифінгу 25 квітня.

Попередній січневий макропрогноз базувався на припущенні про суттєве покращення ситуації з безпекою з 2025 року, і таку позицію було підтверджено на монетарному брифінгу в середині січня. Тепер Нацбанк заявив, що «допускає зниження ризиків безпеки та нормалізацію умов для функціонування економіки на прогнозному горизонті», оприлюднивши при цьому прогноз до 2026 року включно.

4. Банки продовжують змінювати відсоткові ставки за депозитами

Минулого тижня одразу дев'ять банків відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами як у національній, так і в іноземних валютах. Причому ставки як знижували, так і підвищували оптимізуючи свій депозитний портфель.

Комінбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців на 0,50% річних:

на 3 місяці – з 15,75% до 15,25% річних;

на 6 та 9 місяців – з 16 до 15,50% річних;

на 12 місяців - з 16,25 до 15,75% річних.

Варто зазначити, що Комінбанк знизив ставки вдруге за останні два місяці.

Універсал Банк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців на 0,50% річних:

на 3 місяці – з 14,50 до 15% річних;

на 6 місяців – з 14,70 до 15,20% річних;

на 12 місяців – із 15 до 15,50% річних.

Monobank підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців на 0,50% річних:

на 3 місяці – із 14,50 до 15% річних;

на 6 місяців – з 14,70 до 15,20% річних;

на 9 місяців – із 14,90 до 15,40% річних;

на 12 місяців – із 15 до 15,50% річних.

Також Monobank підвищив відсоткову ставку за депозитами у євро на 9 місяців з 1,30 до 1,40% річних.

Ідея Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6,9 та 12 місяців на 0,50% річних;

на 6 місяців – з 15,50 до 15% річних;

на 9 та 12 місяців – з 15,75 до 15,25% річних.

МТБ Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців на 0,50% річних:

на 3 місяці – із 15,30 до 14,80% річних;

на 6 місяців – з 14,50 до 14% річних;

на 9 місяців – із 14,20 до 13,70% річних;

на 12 місяців – із 14 до 13,50% річних.

Сенс Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 12,50 до 12% річних;

на 6 місяців – з 13,25% до 12,75% річних;

на 12 місяців – з 13,75% до 12,75% річних.

Приватбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6,9 та 12 місяців:

на 6 та 9 місяців – з 12 до 11% річних;

на 12 місяців – із 13 до 12% річних.

ОТП Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – з 11,25% до 11,09% річних;

на 6 місяців - з 11 до 10,75% річних.

Укрсиббанк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 6 місяців з 11,50 до 11% річних, при цьому підвищив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 10 до 11% річних.

5. Банки змінюють тарифи за картками

З 22 квітня 2024 року Izibank запровадив комісію за перевипуск віртуальних карток – 75 грн за кожну нову картку, починаючи з четвертої. Перші 3 перевипуски залишаються безкоштовними.

Також запроваджується комісія за обслуговування неактивного рахунку у розмірі 50 грн. Ця комісія стягуватиметься виключно з позитивного залишку коштів та застосовується лише до основного рахунку.

Таскомбанк скасував комісію за поповнення своїх карток у терміналах EasyPay та City24. Паралельно банк запровадив онлайн-зарахування коштів на карткові рахунки. Відтепер кошти надходитимуть на карти моментально.