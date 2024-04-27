ДТП с пострадавшими в Броварах: главе РГА избрали меру пресечения

Главе РГА в Броварах Владимиру Майбоженко, который 26 апреля в пьяном состоянии совершил аварию с четырьмя пострадавшими, избрали меру пресечения, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление Офиса Генерального прокурора.

По ходатайству прокуроров Майбоженку, который накануне совершил ДТП с четырьмя пострадавшими, избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей сроком на 2 месяца.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 26 апреля, чиновник Майбоженко влетел на авто в толпу на пешеходном переходе. В результате ДТП пострадали 4 человека, среди них - ребенок. Известно, что двое из них находятся в тяжелом состоянии.