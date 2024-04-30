В РФ осудили украинца осудили на 25 лет по делу о поджоге на железной дороге

В России 2-й Западный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Сергея Кармазина к 25 годам лишения свободы и штрафу 700 тысяч рублей (это почти 300 тысяч гривен) по делу о поджоге на железной дороге в Подмосковье. Первые шесть лет срока он должен провести в тюрьме, остальные 19 – в колонии строгого режима. Об этом пишет правозащитный проект "Зона солидарности", сообщает Радио Свобода.

Приговор был вынесен еще 28 марта, но пресс-служба суда не сообщила о нем. О решении суда Кармазин рассказал в письме одной из подписчиц "Зоны солидарности".

46-летний уроженец Харьковской области признан виновным по статьям о шпионаже, обучении диверсионной деятельности, обучению террористической деятельности, приготовлению к изготовлению взрывчатых веществ, приготовлению к теракту, участию в диверсионном и террористическом сообществе. Кармазин обжаловал приговор.

Сергей Кармазин был задержан в феврале 2023 года. По версии ФСБ, он поджег железнодорожное оборудование на перегоне между станциями Кутузовска и Весенняя в Московской области.

После задержания Кармазина спецслужба выпустила видеоролик, на котором мужчина, лицо которого не видно, представляется уроженцем Харьковской области. Он утверждает, что в ноябре 2022 года уехал на заработки в Польшу, где якобы "был завербован сотрудниками спецслужб Польши и СБУ". После этого он якобы уехал в Латвию, откуда его местные спецслужбы под видом беженца отправили в Россию. На видео мужчина утверждает, что он был вынужден выполнять "требования СБУ", поскольку сотрудники ведомства якобы угрожали его живущей в Виннице дочери.

Сначала Кармазину инкриминировали только статью о диверсии. Суд поместил его в СИЗО и не допустил адвоката от "Зоны солидарности".

СБУ отрицает информацию о сотрудничестве с Кармазиным. Представители спецслужбы заявили, что он находится в списке военнопленных и лиц, незаконно лишенных свободы в результате вторжения России в Украину.

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