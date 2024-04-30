В США рассказали о переговорах с Украиной по соглашению о безопасности

Госдепартамент США заявил, что переговоры по двустороннему соглашению между Соединенными Штатами и Украиной продолжаются, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в соответствующем уведомлении Госдепа.

"Опираясь на принятие запроса президента на дополнительное финансирование, представители Государственного департамента, Министерства обороны и Совета национальной безопасности побеседовали с украинскими коллегами о продолжении переговоров, имеющих важное значение для долгосрочных двусторонних договоренностей в сфере безопасности и других обязательств согласно Совместной декларации G7 относительно поддержки Украины", – говорится в сообщении.

В Госдепе заявили, что Соединенные Штаты гордятся тем, что поддерживают усилия Украины по развитию текущих и будущих возможностей вооруженных сил.

"В то же время, мы оказываем помощь, чтобы помочь Украине защитить ее суверенитет и территориальную целостность, восстановить свою экономику, защитить своих граждан и достичь интеграции в евроатлантическое сообщество", – отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

Ранее о переговорах с США уведомил Офис президента.

Последний раз о переговорах между Киевом и Вашингтоном по соглашению по безопасности сообщалось в январе.

Сейчас Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия. Также ожидается подписание соглашения с Норвегией.

Подавляющее большинство украинцев считает, что заключение двусторонних соглашений в сфере безопасности помогает Киеву противостоять полномасштабной российской агрессии.