Politico: Атаки дронов на НПЗ привели к дефициту бензина в России

Волна ударов беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в глубине России привела к тому, что закончился запас бензина, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Politico.

По данным издания, в России резко выросли цены на дизельное топливо для потребителей резко. По сравнению с предыдущими показателями выросли, только за последнюю неделю они выросли почти на 10 процентов.

Цены на бензин также достигли шестимесячного максимума – выросли более чем на 20 процентов с начала года. Это связано с тем, что из-за постоянных атак на НПЗ уменьшается поставка топлива, ведь все больше предприятий вынуждены приостанавливать производство.

Для России атаки на нефтеперерабатывающие заводы наносит критический ущерб, ведь количество топлива уменьшилось не только для гражданских потребителей, но и для военной техники.

Заметим, что в 2023 году Россия была вынуждена наложить запрет на экспорт бензина и дизельного горючего из-за дефицита на внутреннем рынке. Однако на международном рынке российское топливо стоило дороже, чем внутри страны-агрессора. Потому посредники продавали бензин за границу на черном рынке.

Ситуация с нефтеперерабатывающими заводами заставит Россию выбирать – наполнять средствами за бензин свой бюджет и таким образом спонсировать войну в Украине или обеспечить топливом своих военных и гражданских.

Удары по НПЗ России

В последнее время на нефтеперерабатывающие заводы в России участились атаки беспилотников. По данным источников РБК-Украина – взрывы на НПЗ, а также атаки на них – это спецоперации украинских военных. Они направлены на то, чтобы снизить производство топлива в России.

Эти атаки вызвали противоречие у западных партнеров Украины. В частности, в США первоначально призвали Украину прекратить эти атаки, опасаясь роста цен на бензин на международном рынке.

Последняя подобная атака произошла 27 апреля. Тогда был атакован военный аэродром и два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае России.