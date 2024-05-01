Обстрел Одессы кассетным "Искандером": количество жертв возросло

Число погибших, в результате обстрела Одессы баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боеприпасом, возросло – в больнице скончался один из пострадавших.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"В больнице от полученных травм скончался мужчина, пострадавший от ракетных обстрелов 29 апреля" , – говорится в сообщении.

Таким образом, количество жертв обстрела возросло до шести человек.

Напомним, вечером 29 апреля российские войска обстреляли Одессу. Ранее сообщалось о пяти погибших и более 30 раненых, среди которых беременная женщина и двое детей.

В Офисе генпрокурора считают, что россияне намеренно ударили "Искандером" с кассетным боеприпасом для большего количества жертв, поскольку части ракеты разлетелись в радиусе 1,5 км.