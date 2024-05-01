Обстріл Одеси касетним "Іскандером": кількість жертв зросла

Кількість загиблих, внаслідок обстрілу Одеси балістичною ракетою "Іскандер" з касетним боєприпасом, зросла – у лікарні помер один з постраждалих.

Про це повідомив﻿ голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"У лікарні від отриманих травм помер чоловік, який постраждав від ракетного обстрілу 29 квітня", – йдеться в повідомленні.

Таким чином, кількість жертв обстрілу зросла до шести людей.

Нагадаємо, ввечері 29 квітня російські війська обстріляли Одесу. Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих та понад 30 поранених, серед яких вагітна жінка та двоє дітей..

В Офісі генпрокурора вважають﻿, що росіяни навмисно вдарили "Іскандером" з касетним боєприпасом для більшої кількості жертв, оскільки частини ракети розлетілися в радіусі 1,5 км.