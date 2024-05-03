Дефицит электроэнергии сохранится и в 2025 году: прогноз НБУ

До конца 2024 года дефицит электроэнергии составит 5-7%, а в 2025 году - 7% в первом квартале и по 3% в квартал до конца года. Импорт электроэнергии при этом составит 800 миллионов долларов в этом году, а в 2025 году - 600 миллионов, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

В то же время ожидается постепенное восстановление части энергогенерации и введение в действие новых мощностей, в частности расширение возможностей сектора ВИЭ и/или установка мобильных газовых установок, что будет ограничивать дефицит.

"Если не будет новых значительных разрушений, по оценкам НБУ, дефицит электроэнергии, даже с учетом импорта и частичным восстановлением и установкой новых генерирующих мощностей, составит 5-7% в среднем в течение II-IV кварталов 2024 года. Это будет означать как ограничение потребления для домохозяйств, так и для промышленности" . - говорится в сообщении.

Из-за неравномерности потребления в течение суток в пиковые часы дефицит может достигать 25-30% и быть выше в энергодефицитных регионах. Дефицит, по прогнозам НБУ, будет сохраняться и в 2025 году (в среднем 7% в I квартале и по 3% до конца года).

Напомним:

Дефицит электроэнергии негативно повлияет на рост реального ВВП Украины: на 0,6% в 2024 году и 0,5% в 2025 году.