В РФ арестовали американского солдата, который приехал на романтическую встречу

На прошлой неделе в России задержали американского солдата, который приехал в российский Владивосток на встречу с женщиной, с которой имел романтические отношения.﻿﻿ Об этом пишет NBCNews со ссылкой на представителя армии США, сообщает Украинская правда.

По словам четырех американских чиновников, солдат, старший сержант Гордон Блэк, был дислоцирован в Южной Корее и приехал в Россию по собственному желанию, а не по официальным делам.

Он завершил свою службу и возвращался в США, когда заехал во Владивосток, чтобы навестить женщину, с которой имел романтические отношения, сообщили чиновники. Они добавили, что он поехал туда без разрешения своего начальства и сейчас находится в следственном изоляторе.

Солдата обвиняют в "краже у женщины", сообщили чиновники. Не сразу было понятно, та ли это та самая женщина, которую он посещал.

Солдат был задержан в четверг, сообщила пресс-секретарь армии США Синтия О. Смит.

Смит сказала, что солдат был задержан во Владивостоке "по обвинению в уголовном преступлении".

"Российская Федерация уведомила Государственный департамент США об уголовном задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских отношениях. Армия уведомила его семью, а Государственный департамент США оказывает соответствующую консульскую поддержку солдату в России. Учитывая чувствительность этого вопроса, мы не можем предоставить дополнительных деталей на данный момент" , – сказала она.

Блэк - один из многих американцев, задержанных в России, среди которых есть и несколько гражданских лиц.

Аресты американцев в России участились, поскольку отношения между двумя странами упали до минимума времен холодной войны.

США обвинили Россию в том, что она нацелилась на американцев и использует их как разменную монету.