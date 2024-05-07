В МИД Венгрии заявили о "положительных признаках" в переговорах с Украиной по меньшинствам

Государственный секретарь иностранных дел Венгрии Тристан Азбей заявил, что в последние недели стали заметны "положительные признаки" по выполнению Украиной венгерских требований о правах нацменьшинств. Об этом Азбей сказал, прибыв на встречу министров иностранных дел в Брюсселе во вторник, сообщает Европейская правда.

Азбей напомнил, что Венгрия требует от украинского руководства полного восстановления прав венгерского меньшинства в Украине, "которые нарушались или были уменьшены по меньшей мере с 2015 года".

"Мы требуем восстановления языковых и образовательных прав в повседневной жизни венгерского меньшинства. Это то, о чем мы говорим с Украиной годами. В последние недели мы заметили некоторые положительные признаки. Но необходимо еще некоторое время подождать, прежде чем все требования по правам меньшинств будут выполнены" , – сказал представитель венгерского МИД.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак 3 мая сообщил о телефонном разговоре с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто "в рамках постоянного диалога".

Ермак и Сийярто обсудили ключевые вопросы украинско-венгерских отношений и запланировали дальнейшие шаги для развития сотрудничества.