Лидер Китая рассказал о своем видении мирной конференции по Украине

Китай выступает за проведение международной мирной конференции по полномасштабной войне, в которой Россия и Украина примут участие "на равных".﻿ Об этом заявил китайского лидера Си Цзиньпина во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

По словам Си Цзиньпина, Китай якобы играет важную роль в обеспечении мира в Украине. Более того, как обычно, полномасштабную войну он назвал "украинским кризисом".

В то же время лидер КНР обижен тем, что якобы используя войну в Украине Китай пытаются сделать козлом отпущения и очернить его репутацию.

"История неоднократно доказывала, что в конце концов конфликты могут быть решены только путем переговоров. Мы призываем все стороны возобновить взаимодействие и диалог для развития взаимного доверия. Мы поддерживаем проведение в надлежащее время международной мирной конференции, которая будет признана как Россией, так и Украиной и обеспечит равное участие всех сторон и честное обсуждение всех мирных планов" , - заявил лидер КНР.

В конце он добавил, что Пекин поддерживает сбалансированную, эффективную, а также устойчивую архитектуру безопасности в Европе.

Как неоднократно отмечалось, с начала полномасштабной войны в Украине Китай придерживается якобы "нейтральной" позиции. Войну Пекин называет "украинским кризисом". В частности, КНР до сих пор не осуждала открыто Российскую Федерацию и не вводила против нее санкции.