Латвия передала Украине оборудование для обеспечения связью ВСУ

Латвия в рамках ИТ-коалиции передала Украине коммуникационное оборудование стоимостью около 100 тысяч евро, сообщает Европейская правда.

Об этом проинформировала пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как отметили в ведомстве, это оборудование поможет обеспечить бригады связью на тактическом уровне.

"Благодаря партнерам продолжаем закрывать потребности наших подразделений на тактическом уровне. Новая партия оборудования от Латвии поможет в налаживании связи на линии фронта", – сказала заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций, цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Ранее Латвия уже передавала ноутбуки в рамках ИТ-коалиции для модернизации процессов логистического обеспечения и развертывания системы на базе SAP.

ИТ-коалиция – это специальная группа государств в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины под руководством Эстонии и Люксембурга. Ее целью является поддержка Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины в сфере ИТ, связи и кибербезопасности.

Ранее стало известно, что Нидерланды присоединяются к военной коалиции, которая предоставит Украине передовые технологии беспилотников и усилит ее наступательные возможности в войне против России.

В феврале государства-участники коалиции по развитию ИТ-возможностей Украины завершили подписание соглашения о сотрудничестве.