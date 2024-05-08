Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Орбаном

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду провели телефонный разговор, сообщает Европейская правда.

Об этом Зеленский написал в Twitter (X).

По его словам, разговор с Орбаном был "длительным и предметным".

Зеленский пригласил венгерского премьера на Саммит мира в Швейцарии в следующем месяце.

"Я подчеркнул заинтересованность Украины в добрососедских отношениях с Венгрией, а также в развитии сотрудничества в области торговли, энергетики и логистики", – отметил он.

Во время разговора лидеры обеих стран также "скоординировали дальнейшие шаги для взаимовыгодного решения всего спектра двусторонних вопросов".

Зеленский и Орбан также обсудили интеграцию Украины в ЕС.

В свою очередь представитель Орбана Берталан Хаваши, которого цитирует агентство MTI, рассказал, что в ходе разговора "были рассмотрены все важные элементы венгерско-украинских отношений. Главной темой встречи был вопрос войны и мира".

Он не уточнил, что именно обсуждали лидеры, однако отметил, что Орбан сказал Зеленскому, что Венгрия готова содействовать всем инициативам и усилиям, которые приведут к миру, и что они продолжат переговоры.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с Зеленским, во время которого стороны обсудили "военную и гуманитарную ситуацию в Украине".

Накануне президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо во время телефонного разговора с Зеленским подтвердили участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии в середине июня.