Лидер Китая прибыл с визитом в Венгрию

Глава КНР Си Цзиньпин в рамках европейского турне прибыл в Венгрию с государственным визитом – первым за время его пребывания в должности. Об этом информирует китайское издание CGTN, сообщает Укринформ.

Отмечается, что самолет Си в воздушном пространстве страны сопровождали венгерские истребители, в дороге из аэропорта Будапешта в гостиницу "люди тепло приветствовали его, размахивая флагами Китая и Венгрии".

Этот визит приурочен к 75-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами.

В 1949 году Венгрия одной из первых установила дипломатические отношения с только что провозглашенной Китайской Народной Республикой. А с 2017 года отношения двух стран повышены до всестороннего стратегического партнерства, одного из самых высоких уровней взаимодействия Китая с другими государствами.

Визит Си Цзиньпина в Венгрию продлится два дня, в течение которых запланирован ряд мероприятий, в частности, встречи с президентом Тамашем Сулеком и премьер-министром Виктором Орбаном. По информации издания, стороны планируют "совместно определить новый план сотрудничества и развития для поднятия китайско-венгерских отношений на новую высоту".

Напомним, Си Цзиньпин 5 мая начал турне по странам Европы визитом в Париж, где встретился с Эммануэлем Макроном и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Накануне, 8 мая Си находился с государственным визитом в Сербии.