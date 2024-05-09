Скандальный номер "Квартала" о ТЦК: нардепы обратились в СБУ и Генпрокуратуру

Парламентарии считают, что выступление "Квартал-95" о сотрудниках ТЦК можно трактовать как информационные провокации, которые порочат честь и достоинство военных.﻿ Об этом заявила народный депутат ﻿от "Европейской Солидарности"﻿ Мария Ионова, сообщает Цензор.НЕТ.

"С Ириной Геращенко, Ириной Фриз, Иванной Климпуш-Цинцадзе, Владимиром Арьевым, Софией Фединой обращаемся к Генеральному прокурору и Председателю Службы безопасности с требованием проанализировать выступление на наличие фактов дискредитации и препятствования законной деятельности ВСУ" , - отметила парламентарий.

По словам Ионовой, выступление "Квартала-95" можно трактовать как информационные провокации, которые порочат честь и достоинство военных.

"История громкая, провокационная, но вопрос уже закрыт, как в контексте дисплинарного наказания, так и общественного осуждения. А попытка кварталовцев дискредитировать армию отвратительна и неуместна" , - подытожила нардеп "Европейской Солидарности".

Скандальный номер "Квартал-95" о ТЦК.

Студия в очередном выпуске высмеяли историю экс-начальника Ровенского городского ТЦК, который целовался с подчиненными женщинами на рабочем месте.

Сценаристы использовали настоящее имя и отчество экс-начальника Ровенского ТЦК Александра Ярмошевича, который сейчас на фронте.