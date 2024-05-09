Скандальный номер "Квартала" о ТЦК: нардепы обратились в СБУ и Генпрокуратуру
Парламентарии считают, что выступление "Квартал-95" о сотрудниках ТЦК можно трактовать как информационные провокации, которые порочат честь и достоинство военных. Об этом заявила народный депутат от "Европейской Солидарности" Мария Ионова, сообщает Цензор.НЕТ.
"С Ириной Геращенко, Ириной Фриз, Иванной Климпуш-Цинцадзе, Владимиром Арьевым, Софией Фединой обращаемся к Генеральному прокурору и Председателю Службы безопасности с требованием проанализировать выступление на наличие фактов дискредитации и препятствования законной деятельности ВСУ", - отметила парламентарий.
По словам Ионовой, выступление "Квартала-95" можно трактовать как информационные провокации, которые порочат честь и достоинство военных.
"История громкая, провокационная, но вопрос уже закрыт, как в контексте дисплинарного наказания, так и общественного осуждения. А попытка кварталовцев дискредитировать армию отвратительна и неуместна", - подытожила нардеп "Европейской Солидарности".
Скандальный номер "Квартал-95" о ТЦК.
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