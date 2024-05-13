Нацбанк заигрывает с экспортерами

На прошлой неделе аналитики портала «Курс Украины» высказали﻿ предположение, что Национальный банк специально опускает курс доллара пониже, опасаясь резкого прыжка вверх после того, как объявленная валютная либерализация заработает на полную катушку. Так и произошло.

Спрос на межбанковском валютном рынке начал расти уже во вторник 7 мая, а вместе с ним начали расти и котировки. Всего лишь за 4 дня безналичный доллар подорожал с 39,17 до 39,82 гривен на позиции «бид». В пятницу 10 мая НБУ, который до этого, по словам казначеев, вяло и неохотно продавал валюту, был вынужден резко увеличить объем интервенций, и это тут же сказалось на курсе: за 4 часа доллар потерял в цене 30 копеек. Таким образом, НБУ показал и то, что он еще в состоянии контролировать ситуацию, и то, что весь рост доллара (т.е. ослабление гривны) на прошлой неделе происходил с ведома и молчаливого одобрения Нацбанка.

Почему же доллар опять вырос в цене? Одна из явных причин состоит в нежелании НБУ чрезмерно расходовать золотовалютные резервы, которые за последний месяц сократились на 1,36 млрд долларов и к 1 мая составляли (по предварительным оценкам) 42,4 млрд долларов. В НБУ отлично понимают, что каждый месяц страна не сможет получать по 9 млрд долларов сразу, как это было в марте. А значит, надо экономить то, что есть, бережно расходуя валюту только в критических ситуациях.

Однако, сказать, что НБУ стал продавать существенно меньше, нельзя. За период с 6 по 10 мая регулятор провел интервенций на общую сумму 533,56 млн долларов, что на 25 млн долларов больше, чем неделей ранее. И тем не менее, курс все равно вырос. Причина – все тот же рост спроса в результате заработавших валютных «ослаблений». В НБУ предвидели, что так будет и даже примерно рассчитали, на сколько вырастет спрос.

Заигрывание с экспортерами В ситуации, когда с одной стороны, нужно «тушить пожар» спроса, а с другой, приходится экономить, самым правильным решением было стимулировать отечественных экспортеров более активно продавать валютную выручку. Экспорт, который более 1,5 лет был вынужден отдавать заработанное по искусственно «замороженному» курсу, сейчас находится в гораздо более выгодной ситуации, ведь нынешний курс на межбанке – реальный. Более того, Нацбанк на прошлой неделе специально создал условия, когда экспортеры могут продать валюту подороже. И только когда курс безналичного «американца» вплотную приблизился к опасной отметке 40 гривен, вмешался.

По сути, таким незамысловатым способом НБУ заигрывает с экспортерами, которые еженедельно реализуют на межбанковском валютном рынке около 600 млн долларов, стимулируя их желание продавать валюту. В то же время Национальный банк четко дает понять, что пока что не готов отпустить гривну в «свободное падение», т.е. позволить официальному курсу перешагнуть планку 40 гривен. А значит, тем, кому нужна гривна, стоит поторопиться, пока цена более высокая. Ведь тому же Нацбанку ничего не стоит за 2 дня опустить доллар на те же 50-60 копеек, просто выйдя с массированными интервенциями, удовлетворяя все заявки от покупателей.

Что дальше будет с курсом

Главная задача НБУ сейчас – попытаться сформировать баланс спроса-предложения, при котором ему не придется ежедневно продавать значительные суммы. Для этого формируется некий диапазон колебаний, в котором и будет двигаться курс на межбанке. Верхняя граница его находится примерно в районе 39,80-39,85 гривен, нижняя – 39,15-39,20 гривен.

Колебания в пределах 1,5% устроят всех: и импортеров, которые смогут планировать затраты на ввозимый товар, и экспортеров, которым не стоит опасаться, что завтра курс существенно уронят, и придется отдавать валюту задешево. На этой неделе ожидается уплата налогов за 1 квартал 2024 года; для этого будет нужна гривна, а значит, экспортерам придется больше продавать, а импортерам – меньше покупать. В таких условиях НБУ не составит труда удержать курс под контролем.

Что касается наличного курса доллара, здесь «волны» еще слабее. Колебания в пределах 39,70-40,00 гривен, с непрекращающимися попытками подняться выше «сорока» - вот то, что мы увидим в ближайшие дни. Однако рассчитывать на сильное укрепление гривны тоже не стоит: НБУ не просто так взял курс на «плавную девальвацию». Аукционы невиданной щедрости остались в прошлом.