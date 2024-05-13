Нацбанк заигрывает с экспортерами
На прошлой неделе аналитики портала «Курс Украины» высказали предположение, что Национальный банк специально опускает курс доллара пониже, опасаясь резкого прыжка вверх после того, как объявленная валютная либерализация заработает на полную катушку. Так и произошло.
Спрос на межбанковском валютном рынке начал расти уже во вторник 7 мая, а вместе с ним начали расти и котировки. Всего лишь за 4 дня безналичный доллар подорожал с 39,17 до 39,82 гривен на позиции «бид». В пятницу 10 мая НБУ, который до этого, по словам казначеев, вяло и неохотно продавал валюту, был вынужден резко увеличить объем интервенций, и это тут же сказалось на курсе: за 4 часа доллар потерял в цене 30 копеек. Таким образом, НБУ показал и то, что он еще в состоянии контролировать ситуацию, и то, что весь рост доллара (т.е. ослабление гривны) на прошлой неделе происходил с ведома и молчаливого одобрения Нацбанка.
Почему же доллар опять вырос в цене? Одна из явных причин состоит в нежелании НБУ чрезмерно расходовать золотовалютные резервы, которые за последний месяц сократились на 1,36 млрд долларов и к 1 мая составляли (по предварительным оценкам) 42,4 млрд долларов. В НБУ отлично понимают, что каждый месяц страна не сможет получать по 9 млрд долларов сразу, как это было в марте. А значит, надо экономить то, что есть, бережно расходуя валюту только в критических ситуациях.
Однако, сказать, что НБУ стал продавать существенно меньше, нельзя. За период с 6 по 10 мая регулятор провел интервенций на общую сумму 533,56 млн долларов, что на 25 млн долларов больше, чем неделей ранее. И тем не менее, курс все равно вырос. Причина – все тот же рост спроса в результате заработавших валютных «ослаблений». В НБУ предвидели, что так будет и даже примерно рассчитали, на сколько вырастет спрос.
Заигрывание с экспортерами В ситуации, когда с одной стороны, нужно «тушить пожар» спроса, а с другой, приходится экономить, самым правильным решением было стимулировать отечественных экспортеров более активно продавать валютную выручку. Экспорт, который более 1,5 лет был вынужден отдавать заработанное по искусственно «замороженному» курсу, сейчас находится в гораздо более выгодной ситуации, ведь нынешний курс на межбанке – реальный. Более того, Нацбанк на прошлой неделе специально создал условия, когда экспортеры могут продать валюту подороже. И только когда курс безналичного «американца» вплотную приблизился к опасной отметке 40 гривен, вмешался.
По сути, таким незамысловатым способом НБУ заигрывает с экспортерами, которые еженедельно реализуют на межбанковском валютном рынке около 600 млн долларов, стимулируя их желание продавать валюту. В то же время Национальный банк четко дает понять, что пока что не готов отпустить гривну в «свободное падение», т.е. позволить официальному курсу перешагнуть планку 40 гривен. А значит, тем, кому нужна гривна, стоит поторопиться, пока цена более высокая. Ведь тому же Нацбанку ничего не стоит за 2 дня опустить доллар на те же 50-60 копеек, просто выйдя с массированными интервенциями, удовлетворяя все заявки от покупателей.
Что дальше будет с курсом
Главная задача НБУ сейчас – попытаться сформировать баланс спроса-предложения, при котором ему не придется ежедневно продавать значительные суммы. Для этого формируется некий диапазон колебаний, в котором и будет двигаться курс на межбанке. Верхняя граница его находится примерно в районе 39,80-39,85 гривен, нижняя – 39,15-39,20 гривен.
Колебания в пределах 1,5% устроят всех: и импортеров, которые смогут планировать затраты на ввозимый товар, и экспортеров, которым не стоит опасаться, что завтра курс существенно уронят, и придется отдавать валюту задешево. На этой неделе ожидается уплата налогов за 1 квартал 2024 года; для этого будет нужна гривна, а значит, экспортерам придется больше продавать, а импортерам – меньше покупать. В таких условиях НБУ не составит труда удержать курс под контролем.
Что касается наличного курса доллара, здесь «волны» еще слабее. Колебания в пределах 39,70-40,00 гривен, с непрекращающимися попытками подняться выше «сорока» - вот то, что мы увидим в ближайшие дни. Однако рассчитывать на сильное укрепление гривны тоже не стоит: НБУ не просто так взял курс на «плавную девальвацию». Аукционы невиданной щедрости остались в прошлом.