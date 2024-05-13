Нацбанк заграє з експортерами
Минулого тижня аналітики порталу «Курс України» висловили припущення, що Національний банк спеціально опускає курс долара нижче, побоюючись різкого стрибка вгору після того, як оголошена валютна лібералізація запрацює на повну. Так і сталося.
Попит на міжбанківському валютному ринку почав зростати вже у вівторок 7 травня, а разом із ним почали зростати і котирування. Лише за 4 дні безготівковий долар подорожчав з 39,17 до 39,82 гривень на позиції «бід». У п'ятницю 10 травня НБУ, який до цього, за словами скарбників, мляво і неохоче продавав валюту, був змушений різко збільшити обсяг інтервенцій, і це відразу позначилося на курсі: за 4 години долар втратив у ціні 30 копійок. Таким чином, НБУ показав і те, що він ще спроможний контролювати ситуацію, і те, що все зростання долара (тобто ослаблення гривні) минулого тижня відбувалося з відома та мовчазного схвалення Нацбанку.
Чому ж долар знову зріс у ціні? Однією з явних причин є небажання НБУ надмірно витрачати золотовалютні резерви, які за останній місяць скоротилися на 1,36 млрд доларів і до 1 травня становили (за попередніми оцінками) 42,4 млрд доларів. У НБУ чудово розуміють, що кожного місяця країна не зможе отримувати по 9 млрд доларів одразу, як це було у березні. Отже, треба економити те, що є, дбайливо витрачаючи валюту лише в критичних ситуаціях.
Однак сказати, що НБУ став продавати суттєво менше, не можна. За період з 6 по 10 травня регулятор провів інтервенцій на загальну суму 533,56 млн доларів, що на 25 млн доларів більше, ніж тижнем раніше. Проте курс все одно виріс. Причина – все те ж зростання попиту в результаті валютних «ослаблень», що заробили. У НБУ передбачали, що так буде і навіть приблизно розрахували, на скільки зросте попит.
Загравання з експортерами У ситуації, коли з одного боку потрібно «гасити пожежу» попиту, а з іншого, доводиться економити, найправильнішим рішенням було стимулювати вітчизняних експортерів більш активно продавати валютну виручку. Експорт, який більше 1,5 років був змушений віддавати зароблене за штучно «замороженим» курсом, зараз перебуває у набагато вигіднішій ситуації, адже нинішній курс на міжбанку – реальний. Більше того, Нацбанк минулого тижня спеціально створив умови, коли експортери можуть продати валюту дорожче. І тільки коли курс безготівкового «американця» наблизився до небезпечної позначки 40 гривень, втрутився.
По суті, таким нехитрим способом НБУ заграє з експортерами, які щотижня реалізують на міжбанківському валютному ринку близько 600 млн доларів, стимулюючи їхнє бажання продавати валюту. Водночас, Національний банк чітко дає зрозуміти, що поки що не готовий відпустити гривню у «вільне падіння», тобто. дозволити офіційному курсу переступити планку 40 гривень. Отже, тим, кому потрібна гривня, варто поквапитися, поки ціна вища. Адже тому Нацбанку нічого не варто за 2 дні опустити долар на ті ж 50-60 копійок, просто вийшовши з масованими інтервенціями, задовольняючи всі заявки від покупців.
Що далі буде з курсом
Головне завдання НБУ зараз – спробувати сформувати баланс попиту-пропозиції, за якого йому не доведеться щодня продавати значні суми. Для цього формується певний діапазон коливань, в якому і рухатиметься курс на міжбанку. Верхня межа його знаходиться приблизно в районі 39,80-39,85 грн., нижня – 39,15-39,20 грн.
Коливання в межах 1,5% влаштують усіх: і імпортерів, які зможуть планувати витрати на товар, що ввозиться, і експортерів, яким не варто побоюватися, що завтра курс суттєво упустять, і доведеться віддавати валюту дешево. Цього тижня очікується сплата податків за 1 квартал 2024 року; для цього буде потрібна гривня, а отже, експортерам доведеться більше продавати, а імпортерам менше купувати. У таких умовах НБУ не важко буде втримати курс під контролем.
Що стосується готівкового курсу долара, тут «хвилі» ще слабші. Коливання в межах 39,70-40,00 гривень, з безперервними спробами піднятися вище за «сорок» - ось те, що ми побачимо найближчими днями. Проте розраховувати на сильне зміцнення гривні також не варто: НБУ не просто так узяв курс на «плавну девальвацію». Аукціони небаченої щедрості залишились у минулому.