НБУ прогнозирует ускорение инфляции в ближайшие месяцы: причины

В апреле 2024 года снижение инфляции в годовом исчислении приостановилось. Национальный банк Украины прогнозирует, что рост потребительских цен умеренно ускорится в ближайшие месяцы, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в сообщении НБУ, в апреле потребительская инфляция в годовом измерении (г/г) осталась на уровне предыдущего месяца – 3,2%. Фактические темпы роста цен были несколько ниже траектории прогноза НБУ.

"Отклонения от прогноза обеспечивала динамика мало прогнозируемых факторов временного характера, прежде стремительное падение цен на сырые продукты питания. Это связано как с эффектами теплой погоды в этом году и меньшим давлением на расходы бизнеса из-за удешевления сырья под влиянием значительных прошлогодних урожаев, так и с переориентацией производителей на внутренний рынок из-за блокады западных границ" , - говорится в комментарии.

НБУ прогнозирует, что рост потребительских цен умеренно ускорится в ближайшие месяцы из-за исчерпания эффектов больших урожаев предыдущего года и теплой погоды в текущем году, увеличения расходов бизнеса на оплату труда и роста административной составляющей инфляции.

Как изменялись цены

Как отмечается в комментарии НБУ, цены на сырые продукты питания стремительно снижались – на 6,5% г/г.

В частности, усилилось падение цен на яйца из-за наращивания производства и переориентации производителей на внутренний рынок в результате блокады западных границ. Благодаря высоким урожаям прошлого года в условиях ограниченных возможностей для экспорта на фоне блокады границ дешевели сахар, мука и крупы.

Быстрее начало продажи тепличной продукции по более низким ценам из-за теплой погоды и импорта из Турции способствовали дальнейшему удешевлению помидоров и огурцов. Снижались и цены на отдельные овощи борщового набора из-за активизации продаж продукции из хранилищ. Последнее, вероятно, замедлило и удорожание яблок. В то же время стоимость картофеля и свеклы оставалась высокой в условиях ограниченного предложения качественной продукции, как и цены на некоторые фрукты – из-за усложненного импорта на фоне блокады границ, пояснили в НБУ.

Рост цен на большинство видов мяса замедлился, а свинина подешевела из-за меньшего давления на расходы бизнеса, в том числе на корма. В то же время рост цен на молоко несколько ускорился на фоне активизации экспорта молочной продукции.

Рост административно регулируемых цен замедлился до 9,5% г/г. Удорожание алкогольных напитков и дальше замедлялось из-за снижения давления со стороны расходов бизнеса на энергию, сырье, административные расходы на лицензии, а также конкуренцию теневого предложения. Приостановился рост цен на табачные изделия. Административную инфляцию также удерживал мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги для населения. В то же время рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование ускорился.

Цены на топливо ускорили рост до 18,1% г/г. Удорожание горючего, прежде всего, связано с ростом мировых цен на нефть и исчерпанием предварительных запасов нефтепродуктов, ввезенных по более низкой цене, отметили в НБУ.

Темпы роста цен на обработанные продовольственные товары ускорились до 5,5% г/г, в том числе из-за эффектов блокады западных границ. Да, скорее дорожало масло, мягкие сыры и отдельные импортные товары длительного хранения (шоколад, кофе и оливковое масло).

В то же время, другие мучные изделия дорожали медленнее благодаря эффектам от меньших затрат бизнеса на сырье. Этот фактор также обусловил снижение цен на подсолнечное масло и сдерживал подорожание масличных продуктов. Рост цен на мясную продукцию замедлился из-за меньшего давления на расходы бизнеса на фоне более дешевых кормов.

Цены на непродовольственные товары снижались медленнее (на 0,6% г/г). Удешевление этой группы товаров обеспечивалось, прежде всего, уменьшением цен на одежду и обувь, которое, однако, замедлилось. Зато подорожание других непродовольственных товаров ускорилось.

Стоимость услуг не изменилась по сравнению с мартом (9,7% г/г). С одной стороны, медленнее дорожали услуги заведений общепита и гостиниц, в том числе под влиянием вторичных эффектов от удешевления сырых продуктов питания. С другой - быстрее увеличивалась стоимость амбулаторных и транспортных услуг, эксплуатации собственных транспортных средств и услуг салонов красоты.