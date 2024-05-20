Квартальные налоги ненадолго помогли гривне укрепиться

На прошлой неделе гривна на межбанковском валютном рынке предприняла еще одну судорожную попытку укрепления. Во второй половине дня четверга 16 мая котировки на межбанковском валютном рынке опустились до 39,32 грн на позиции «бид» и 39,34 грн на позиции «оффер».

Это произошло благодаря росту предложения от экспортеров, которым нужна была гривна для уплаты налога на прибыль за 1 квартал 2024 года. Три дня – с 14 по 16 мая – торги заканчивались снижением. В пятницу 17 мая, чувствуя, что дешевле уже не будет, активизировались покупатели. На рынок с крупной заявкой вышел Укрэксимбанк, к нему присоединились импортеры и общими усилиями развернули тренд вверх. Торги пятницы завершились на уровне 39,505/39,53 грн (соответственно, «бид»/«оффер»). А уже в понедельник 20 мая цены подскочили до 39,70/39,75 грн.

По информации портала «Курс Украины», Национальный банк, который в течение всей прошлой недели проводил интервенции крайне сдержанно, явно экономя валюту, сегодня просто не появился на старте торгов, чем спровоцировал ажиотаж среди покупателей. НБУ выждал, пока котировки достигли внутридневного максимума – и в районе 11:30 наконец-то вышел с продажей, успокаивая изрядно напуганный рынок.

Не исключено, что таким незамысловатым способом чиновники с Институтской помогли кому-то из зазевавшихся экспортеров продать валюту подороже. Мы писали﻿ на прошлой неделе, что НБУ явно взял курс на поддержку экспортеров, способствуя поддержанию высокого уровня котировок. Это позволяет ему снизить объем собственных интервенций, которые составляют около 500-550 млн долларов в неделю.

Как реагирует наличный рынок

Стоимость наличного доллара колебалась синхронно с изменением направления тренда на межбанковском валютном рынке, однако сильно подешеветь на прошлой неделе ему не удалось. В четверг, когда котировки межбанка опустились до минимальных за неделю значений, доллар в столице можно было купить по 39,87-39,88 грн – и это была самая низкая цена у оптовиков. В банках условия для покупки были более демократичные: в пятницу 17 мая пара банков продавала американскую валюту по цене 39,75 грн, однако столь щедрое предложение действовало недолго.

Уже в понедельник, отреагировав на происходящее на межбанке, ценники в оптовых обменных пунктах поползли вверх и к обеду преодолели отметку 40,00: в Киеве за крупную партию наличного «американца» называют цену 40,02-40,03 грн. Особого ажиотажа по такой цене не наблюдается, но желающие купить дороже 40,00 – есть.

Сколько будет стоить доллар в конце мая

Постепенно все свыкаются с цифрой 40 на табло банковских обменников. Если раньше в мае-июне гривна традиционно укреплялась, то сейчас, похоже, все силы регулятора уходят на то, чтобы не допустить резкого обвала национальной валюты. А официальный курс медленно, но уверенно приближается к сакральной отметке 40,00. Разница в цене между наличным и безналичным долларом, которая не так давно доходила до 10-15 копеек, вновь растет. На фоне падения процентных ставок по депозитам все больше украинцев выбирает наличную валюту, понимая, что вряд ли в ближайшее время она подешевеет.

Сколько будет стоить доллар в последнюю декаду мая? Мы не сильно ошибемся, если предположим диапазон 39,80-40,20 грн. Причем чем дальше, тем все чаще цены будут выше 40, пока окончательно не преодолеют этот уровень. Национальный банк, планируя валютную либерализацию, отлично понимает: она также приведет к росту стоимости иностранной валюты. Главное, чтобы этот рост был медленным и не вызвал скачок инфляции. А то все усилия НБУ окажутся напрасными.